Cerca di strappare una collanina in metro | maranza bloccato dalla security Atm

Milanotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha cercato di scappare confondendosi tra i passeggeri della metro, ma è stato individuato e bloccato. Un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato fermato - prima dalla security Atm e poi consegnato alla polizia - dopo aver cercato di derubare un passeggero su un treno della metropolitana M1. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

