Cerca di strappare una collanina in metro | maranza bloccato dalla security Atm

Ha cercato di scappare confondendosi tra i passeggeri della metro, ma è stato individuato e bloccato. Un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato fermato - prima dalla security Atm e poi consegnato alla polizia - dopo aver cercato di derubare un passeggero su un treno della metropolitana M1. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

L'Italia cerca di strappare il pass per andare ai Mondiale. Il match in programma il 14 ottobre allo stadio Friuli tra Israele si prospetta come decisivo per gli Azzurri, anche se i playoff sembrano il massimo a cui la squadra di Gattuso puù ambire. Playoff di cui il c

Armato di coltello cerca di strappare la collanina a un passante: sedicenne bloccato dai passanti

Cerca di strappare una collana d'oro a un'anziana, la fa cadere e nella fuga ferisce due carabinieri: arrestato 28enne a Tolentino - Cerca di strappare una collana a una anziana donna, che regisce e viene gettata a terra, poi si dà alla fuga e per scappare ai carabinieri che lo inseguivano si è arrampicato sulle ...