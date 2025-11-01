centrodestra unito e aperto alle forze civiche

A pochi giorni dalll’insediamento nel consiglio regionale, il leghista Massimiliano Simoni rivolge "un sincero ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini di Viareggio che hanno espresso fiducia nella Lega (1.023 voti) e nel sottoscritto (348 preferenze personali, pari al 34% della lista). E loro intendo confermare il mio massimo impegno, insieme a quello del Generale Roberto Vannacci, in vista delle prossime elezioni amministrative, che affrontiamo con determinazione e spirito di squadra". "Da mesi – prosegue il neo consigliere regionale – stiamo lavorando per costruire una solida coalizione di centrodestra, capace di rappresentare al meglio l’interesse esclusivo della città e di valorizzare tutte le forze civiche che condividono l’obiettivo di un futuro amministrativo fondato sull’efficienza, la concretezza e l’amore per Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

