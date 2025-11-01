Centro scommesse chiuso per sette giorni | era abituale ritrovo di pregiudicati

È stata sospesa per sette giorni dalla polizia l’attività di un centro scommesse, ubicato in una delle vie principali di Caltagirone, in quanto era diventato un ritrovo abituale di pregiudicati, così come è emerso nel corso dei diversi controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle norme in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

