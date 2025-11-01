Centro obiettivo pulizia Vertice Comune-Alia | Raccolta più puntuale e interventi mirati

Più puntualità nel servizio di raccolta dei rifiuti, particolare attenzione per l’area del centro storico dove si trovano i dehors dei locali di somministrazione, maggiore cura nella pulizia delle strade e l’istituzione di un referente diretto a cui i cittadini possano rivolgersi per segnalazioni su rifiuti e decoro. L’obiettivo è migliorare la pulizia in centro storico. Sono queste alcune delle questioni che l’amministrazione commissariale ha posto ad Alia durante l’incontro con i vertici dell’azienda, che si è svolto ieri in palazzo comunale. Prioritario per il Comune è garantire risposte rapide e puntuali alle richieste dei cittadini, migliorando la qualità dei servizi soprattutto della raccolta dei rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro, obiettivo pulizia. Vertice Comune-Alia: "Raccolta più puntuale e interventi mirati"

