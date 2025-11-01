Cento vigili da assumere a Palermo ammessi ai colloqui anche gli idonei di Taranto
Non solo Ragusa, Misterbianco, Termini Imerese, Buccheri e Nicolosi. Il Comune di Palermo, alla ricerca di 100 agenti di polizia municipale da assumere a tempo pieno e indeterminato attingendo da graduatorie di altri enti locali, ammette ai colloqui anche gli idonei del concorso di Taranto. È. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
