Centinaia di attivisti assediano Gjader In Italia protesta contro gli accordi con la Libia

Repubblica.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestazioni in Albania a due anni dagli accordi fra la premier Giorgia Meloni e il suo omologo albanese Rama. Da domani si rinnova automaticamente il memorandum di intesa con Tripoli. Sea Watch: “Sprecato più di un miliardo di euro per respingere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

