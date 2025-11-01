Centinaia di attivisti assediano Gjader In Italia protesta contro gli accordi con la Libia
Manifestazioni in Albania a due anni dagli accordi fra la premier Giorgia Meloni e il suo omologo albanese Rama. Da domani si rinnova automaticamente il memorandum di intesa con Tripoli. Sea Watch: “Sprecato più di un miliardo di euro per respingere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
