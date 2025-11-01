Cede l'asfalto e il mezzo si ribalta operaio ferito a Cesano Boscone | è gravissimo

A Cesano Boscone (Milano) un operaio di 55 anni è rimasto gravemente ferito. Mentre stava svolgendo alcuni lavori in una scuola e si trovava sul braccio elevatore di un mezzo, ha ceduto l'asfalto. Questo ha provocato il ribaltamento del mezzo e lo schianto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

