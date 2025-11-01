C' è un problema di stipendi e contrattazione a Un posto al sole

Manuela scopre che la sorella l’ha fregata, pattuendo una decurtazione dello stipendio pur di farsi assumere a danno della sorella. Ma anziché subire la decisione, decide di passare al contrattacco. E offre a Elena la possibilità di dimezzarsi lo stipendio, quindi ulteriormente a ribasso rispetto a Micaela. Qui, al di là della diatriba tra le gemelle, e di come finirà la storia, si apre un dibattito sul lavoro, i diritti, e le condizioni, anche fuori da Un posto al sole. Se nella realtà si potesse barattare lo stipendio, con i dipendenti che sono disposti a ridurselo pur di lavorare, fuori da contratti di lavoro e rivendicazioni, come sarebbe? I sindacati non lo accetterebbero mai, ma tanto qui parliamo di contratti di collaborazione, quelli di cui, come le partite Iva, i sindacati non si occupano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - C'è un problema di stipendi e contrattazione a Un posto al sole

Contenuti che potrebbero interessarti

Come pensa Meloni di risolvere il problema degli stipendi degli italiani? Facendoli lavorare nei festivi e di notte. L’ennesima presa in giro nella manovra finanziaria. Ascoltate. Nico Bavaro Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana - facebook.com Vai su Facebook

C'è un problema di stipendi e contrattazione a Un posto al sole - Se nella realtà si potesse barattare lo stipendio, con i dipendenti che sono disposti a ridurselo pur di lavorare, fuori da contratti di lavoro e rivendicazioni, come stanno facendo in Upa, come sareb ... ilfoglio.it scrive

Serie C, il problema-stipendi non versati si estende fino ad Arezzo: i calciatori annunciano stato d’agitazione e sciopero - Da Vicenza ad Arezzo, tra due società sfortunatamente unite dagli stessi problemi societari: il problema- Come scrive gianlucadimarzio.com