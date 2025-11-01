C’è un paese che ha vietato il fumo alle giovani generazioni | è il primo al mondo a farlo Ecco come

Dal 1° novembre entra in vigore una legge che punta a creare una generazione senza tabacco. Il bando include anche sigarette elettroniche e dispositivi da svapo, e si applica anche ai turisti. Le Maldive hanno compiuto un passo storico nella lotta al tabagismo, diventando il primo Paese al mondo a introdurre un divieto generazionale sul consumo di tabacco. Secondo la nuova normativa, chi è nato dopo il 1° gennaio 2007 non potrà acquistare, fumare o ricevere in vendita prodotti del tabacco. La strategia del governo per proteggere la salute pubblica. L’annuncio arriva dal ministero della Salute di Malé, che descrive la misura come parte di una strategia per “proteggere la salute pubblica e promuovere una generazione libera dal fumo”. 🔗 Leggi su Open.online

