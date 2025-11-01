Ce l’hanno sempre con lui Sinner sotto accusa | sgomento a Parigi

Jannik Sinner è finito di nuovo nel mirino delle critiche: è successo a Parigi, i tifosi sono davvero sconcertati. Jannik Sinner deve fare i conti con polemiche e accuse anche durante il Masters 1000 di Parigi. Gli ultimi giorni vissuti dal numero 2 al mondo non sono stati certamente semplici: la scelta di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre, ha inevitabilmente scatenato il disappunto di molti tifosi (e non solo). Sinner è stato criticato anche da alcuni ex tennisti: Pietrangeli ha usato parole molto dure, parlando di “ schiaffo al mondo sportivo italiano “, mentre Panatta si è limitato a dire che Jannik “ avrebbe potuto fare uno sforzo “. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

