Cavallino 4 Torri in casa Al palasport con Rubicone

La Cavallino 4 Torri torna a giocare di fronte al proprio pubblico: appuntamento oggi alle 18 al palasport, per la partita contro il Sab Rubicone di San Mauro Pascoli. Si tratta di una partita importante per la squadra ferrarese perché c’è subito da rilanciarsi dopo il passo falso di Forlì di sabato scorso (sconfitta 3-0) e perché gli avversari hanno tutte le carte in regola per essere una delle formazioni più competitive del girone. Per il Sab Rubicone parlano i risultati fin qui ottenuti. Nel sestetto romagnolo spicca il nome di Federico Rossatti, lo schiacciatore attorno a cui girava un po’ tutto il gioco e la competitività della Cavallino nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cavallino 4 Torri in casa. Al palasport con Rubicone

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

VOLLEY. CAVALLINO 4 TORRI A FORLÌ IN CERCA DEL 3° SUCCESSO CONSECUTIVO. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/volley-cavallino-4-torri-a-forli-in-cerca-del-3-successo-consecutivo/ - facebook.com Vai su Facebook

La Querzoli è perfetta contro la temibile Cavallino 4 Torri Ferrara: ecco il secondo successo di fila - Una prestazione corale di alto livello, giocata con grande piglio e agonismo che ha lasciato poco spazio alle velleità degli avversari ... Da forlitoday.it

Cavallino 4 Torri fa il bis. Prova di forza con la Sabini - Volley serie B: la squadra di Dall’Olio si conferma sicura protagonista resistendo anche al tentativo di rimonta dei marchigiani. Da ilrestodelcarlino.it

Volley, derby alle 16,30. Cavallino 4 Torri a Forlì: "Una tappa di crescita» - Dall’Olio: "Credo che sarà la battuta, su entrambi i fronti, a poter fare la differenza. ilrestodelcarlino.it scrive