Cavalli di razza pene più pesanti per i mafiosi di Cadorago dopo la sentenza di appello bis
Cadorago (Como), 1 novembre 2025 – Il processo di appello bis dell’indagine Cavalli di Razza, che nel dicembre 2022 era sfociato in condanne per i 34 imputati che avevano scelto il rito abbreviato, si è concluso con pene fortemente inasprite, in alcuni casi raddoppiate rispetto alla prima sentenza. Un procedimento che la Direzione distrettuale antimafia di Milano aveva chiuso nel 2021 con 54 arresti e decine di indagati e piede libero, molto articolato, con diversi filoni di accusa, che si è ulteriormente frammentato con la scelta del rito processuale. Mani della ‘ndrangheta sulla Lombardia: confermate le condanne nel processo “Cavalli di razza” Estorsioni . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
