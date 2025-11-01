Caterina Murino ed Edouard Rigaud accolgono il loro bambino | nasce Demetrio Tancredi

Caterina Murino ed Edouard Rigaud annunciano con gioia la nascita del loro primo figlio, Demetrio Tancredi. Questo evento segna l'inizio di un emozionante capitolo nella loro vita insieme, pieno di amore e nuove avventure. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Caterina Murino ed Edouard Rigaud accolgono il loro bambino: nasce Demetrio Tancredi

