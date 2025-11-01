Catania Toscano | Caserta è un campo difficile siamo contenti del pareggio
Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della partita contro la Casertana, nella sala stampa dello stadio Pinto parla Domenico Toscano allenatore del Catania. “ Il campo della Casertana è difficile, la squadra è tosta, mi spiace per i ragazzi, abbiamo chiuso in parità poi ci sta che i padroni di casa prendono coraggio a causa nostra; poi l’abbiamo messa in vantaggio di nuovo grazie ai cambi. Però sono contento tutto sommato, è un punto guadagnato in trasferta. Non ho rimpianti, ci sono stati gli episodi dell’espulsione e del rigore: non avremmo rubato niente se avessimo vinto, perciò siamo convinti di aver fatto bene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
