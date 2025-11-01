Catania rifiuti e degrado nel cimitero di Aci Catena | sequestrate aree per rischio igienico e ambientale

Cumuli di rifiuti speciali, resti di bare e corredi funebri accatastati sulla nuda terra, un ossario con decine di teschi non identificabili e un’area abusivamente occupata da venditori di fiori: è questo lo scenario che i carabinieri hanno trovato all’interno e intorno al cimitero di Aci Catena, nel Catanese. L’intervento dei militari della compagnia di Acireale, ha portato al sequestro di diverse zone del camposanto per gravi criticità igienico-sanitarie e ambientali. In una delle aree monumentali, i carabinieri hanno scoperto una grande fossa comune in cui erano visibili almeno trenta teschi, non riconducibili a persone identificate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Catania, rifiuti e degrado nel cimitero di Aci Catena: sequestrate aree per rischio igienico e ambientale

