Catania inaugura un nuovo polo notturno per persone senza dimora e i loro animali

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un luogo di accoglienza e dignità per chi vive ai margini. Da questa sera, 1 novembre, Catania apre “Un altro spazio”, un innovativo centro di accoglienza situato in via Stazzone, nel quartiere di Cibali. Si tratta di un punto di riferimento per persone senza fissa dimora e individui in condizioni di grave marginalità sociale, con una particolare attenzione a chi vive con animali d’affezione, spesso esclusi dai circuiti tradizionali di ospitalità. Il progetto, finanziato dal Programma Operativo Nazionale “Metro Plus” e promosso dal Comune di Catania, nasce dalla collaborazione tra la Direzione Politiche Comunitarie e la Direzione Servizi Sociali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania inaugura un nuovo polo notturno per persone senza dimora e i loro animali

