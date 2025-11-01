Catania celebra i 224 anni di Vincenzo Bellini con il tradizionale concerto straordinario al Duomo
Il prossimo 3 novembre Catania renderà omaggio a Vincenzo Bellini, la città dove nacque nel 1801, per festeggiare il suo 224° compleanno, con il tradizionale concerto straordinario per l'anniversario della nascita di Vincenzo Bellini che si terrà alle ore 20 al Duomo a conclusione della XVII.
