Castro il castello ospita la mostra sulla guerra di Liberazione

CASTRO - Il castello di Castro e museo archeologico diventa palcoscenico della memoria storica nazionale. In occasione della giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, il comando militare esercito "Puglia”e la città di Castro hanno organizzato una serie di iniziative storico-culturali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

