Castori sbotta con il giornalista | Non mi fare incazzare torna umile

L'allenatore del Sudtirol, dopo il pari con il Padova, non gadisce l'analisi di un giornalista in conferenza stampa e gli risponde così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Castori sbotta con il giornalista: "Non mi fare incazzare, torna umile..."

