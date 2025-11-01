Castelvenere celebra l’autunno con la Festa del Novello delle Castagne e del Grottone
L'8 e 9 novembre due giornate tra vino, sapori tipici e tradizioni nel borgo più vitato del sud Italia L'autunno sannita prosegue con uno degli appuntamenti più attesi del territorio: la Festa del Novello, delle Castagne e del Grottone, in .
