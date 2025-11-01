Castello Infestato quarta edizione da record a Pulsano

Tarantinitime.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano È stato un vero e proprio bagno di folla quello che ha animato il centro storico di Pulsano nei giorni  del 30 e 31 ottobre, in occasione della quarta edizione del “Castello Infestato”, l’evento di  Halloween che si conferma ormai come il più seguito e atteso di tutta la Puglia.  Nonostante la sua giovane età – appena quattro edizioni – il “Castello Infestato” è riuscito ad  affermarsi come appuntamento di riferimento nel panorama regionale, attirando visitatori da  ogni parte della Puglia e dalla vicina Basilicata. Una marea di persone ha invaso le vie del borgo  antico, trasformato per due giorni in un suggestivo teatro a cielo aperto, dove cultura,  divertimento e tradizione si sono fusi in un’unica, coinvolgente esperienza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

castello infestato quarta edizione da record a pulsano

© Tarantinitime.it - Castello Infestato, quarta edizione da record a Pulsano

Altre letture consigliate

castello infestato quarta edizionePULSANO - Il 30 e il 31 ottobre la quarta edizione del Castello Infestato - Il castello De Falconibus e le vie del centro storico si trasformeranno in un grande scenario di magia, mistero e divertimento, con spettacoli, musica e attrazioni pensate per coinvolgere pubblico di ... Segnala manduriaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Castello Infestato Quarta Edizione