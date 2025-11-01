Tarantini Time Quotidiano È stato un vero e proprio bagno di folla quello che ha animato il centro storico di Pulsano nei giorni del 30 e 31 ottobre, in occasione della quarta edizione del “Castello Infestato”, l’evento di Halloween che si conferma ormai come il più seguito e atteso di tutta la Puglia. Nonostante la sua giovane età – appena quattro edizioni – il “Castello Infestato” è riuscito ad affermarsi come appuntamento di riferimento nel panorama regionale, attirando visitatori da ogni parte della Puglia e dalla vicina Basilicata. Una marea di persone ha invaso le vie del borgo antico, trasformato per due giorni in un suggestivo teatro a cielo aperto, dove cultura, divertimento e tradizione si sono fusi in un’unica, coinvolgente esperienza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Castello Infestato, quarta edizione da record a Pulsano