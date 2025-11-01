castelletta al via i lavori per il muro affacciato sulla piazza

"Stanno per partire i lavori di manutenzione straordinaria del muro di contenimento situato nella piazzetta antistante la chiesa Parrocchiale di Santa Maria Sopra Minerva, nel centro storico della frazione di Castelletta ". Così il Comune, annunciando un intervento per 24mila euro, finanziato con fondi comunali, a valere sull’avanzo di amministrazione 2025. "L’opera – spiegano ancora – è volta a garantire la sicurezza dell’area a seguito dei danneggiamenti riportati dal muro in pietra, provocati nel tempo dalle radici di un cedro himalayano, che hanno esercitato spinte e deformazioni sulla muratura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

