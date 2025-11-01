Castel Volturno Uiltrasporti | Serve chiarezza prima che la situazione degeneri

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Uiltrasporti. Abbiamo ritenuto necessario richiamare con forza l’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Castel Volturno sulla situazione di estrema incertezza che continua a caratterizzare la gestione dell’appalto per il servizio di igiene urbana affidato al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) composto dalle società WM Magenta srl e DM Technology srl. Nonostante l’apparente normalizzazione seguita al pagamento delle retribuzioni di settembre, il quadro che si delinea nel cantiere di Castel Volturno resta confuso e preoccupante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

