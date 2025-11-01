Arezzo, 1 novembre 2025 – Castel San Niccolò: al via la riorganizzazione del servizio di r accolta rifiuti. In programma giovedì 6 novembre l’incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare tutte le novità. Il territorio comunale di Castel San Niccolò sarà oggetto di una importante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con gli obiettivi di aumentare la quantità e la qualità delle raccolte differenziate e di migliorare il decoro urbano. Il progetto, proposto dal gestore dei rifiuti Sei Toscan a e da Ato Toscana Sud, si inserisce in una riorganizzazione complessiva dei servizi nei comuni del Casentino, molti dei quali hanno già ottenuto ottimi livelli di raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castel San Niccolò: al via la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti