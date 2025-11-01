Cassetta rossa contro la violenza Un cuore protetto risponde alla Cpo di Galatina
GALATINA – In merito a quanto dichiarato dalla Commissione alle pari opportunità di Galatina, contraria al progetto “Cassetta rossa”, perché a suo dire non tutelerebbe la riservatezza delle donne vittime di violenza, l’associazione “Un cuore protetto” ha espresso “sconcerto e profonda amarezza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scopri altri approfondimenti
A Galatina la Commissione per le pari opportunità dice di no al progetto Cassetta rossa: “Non tutela le donne vittime di violenza” - facebook.com Vai su Facebook
Commissione per le pari opportunità dice di no al progetto Cassetta rossa: “Non tutela le vittime di violenza” - Per le componenti della commissione e dell’assessorato comunale, l’iniziativa sostenuta dalla Provincia non tutelerebbe l’anonimato e la riservatezza indispensabili nella richiesta di aiuto da parte d ... Riporta lecceprima.it
Panchina rossa per Mary Bonanno e uno spazio sicuro per chiedere aiuto: nasce anche un centro d’ascolto per le donne - Una panchina rossa per ricordare Mary Bonanno e un centro d’ascolto per le donne. Secondo marsalalive.it
Violenza contro le donne. Una panchina rossa al Consiglio regionale della Basilicata - Per il presidente dell’Assemblea Vito Santarsiero e la presidente della Commissione pari opportunità Angela Blasi “un gesto simbolico segno dell'impegno che si vuole dare contro la violenza sulle ... Lo riporta quotidianosanita.it