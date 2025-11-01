Cassano difende Spalletti | Il tatuaggio del Napoli? Sono tutte cag**e Io sono sempre stato tifoso dell’Inter ma quando giocavo al Milan…

Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, ha commentato le critiche rivolte a Luciano Spalletti per il tatuaggio dello Scudetto del Napoli Nel corso della trasmissione Viva El Futbol, Antonio Cassano ha espresso il proprio punto di vista sulle polemiche nate intorno al tatuaggio del Napoli di Luciano Spalletti, oggi presentato come allenatore della Juventus. Un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cassano difende Spalletti: «Il tatuaggio del Napoli? Sono tutte cag**e. Io sono sempre stato tifoso dell’Inter, ma quando giocavo al Milan…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cassano difende Tudor: 'Un grande... Ma che giocatori ha la Juventus?' - facebook.com Vai su Facebook

Cassano: “Tatuaggio Spalletti? Tutte cag**e, se vincerà con la Juve ne farà un altro" - Una scelta che ha scatenato le reazioni dei tifosi del Napoli, molti dei quali non hanno preso bene ... Secondo tuttonapoli.net

Cassano tuona in difesa di Spalletti: «Tatuaggio del Napoli? Sono tutte cag**e. Se vincerà con la Juventus se ne farà un altro, sull’altro braccio!» - Ecco le sue dichiarazioni Antonio Cassano è intervenuto a Viva El Futbol per parlare di quel tat ... Riporta juventusnews24.com

Cassano: "Il tatuaggio di Spalletti? Tutte cagate, ora se vince se ne farà un altro per la Juventus" - Antonio Cassano dal podcast di "Viva el futbol" ha detto la sua in merito sull'arrivo di Spalletti alla Juventus: "Il tatuaggio del Napoli e il suo passato con gli azzurri? Come scrive tuttojuve.com