Cassano difende Spalletti | Il tatuaggio del Napoli? Ora allena la Juventus e tiferà Juventus…

Inter News 24 Cassano spiega la situazione del nuovo allenatore bianconero e ha detto la sua sulla polemica per il tatuaggio del tecnico. Durante la trasmissione Viva El Futbol, Antonio Cassano ha commentato le polemiche legate al tatuaggio del Napoli di Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus, difendendo apertamente il tecnico toscano. Come riportato da TuttoJuve, l’ex attaccante ha invitato a distinguere tra passione e professionalità. «Il tatuaggio del Napoli e il suo passato con gli azzurri? Sono tutte cagate. Al Napoli tifava Napoli, alla Juve tiferà Juve. E quando affronterà gli azzurri cercherà di vincere 3-0», ha dichiarato Cassano, aggiungendo un ragionamento personale: «Vorrei fare una domanda a tutti: se vostro figlio venisse scelto da un altro club, cosa fareste? Tutti tiferebbero per lui, non contro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cassano difende Spalletti: «Il tatuaggio del Napoli? Ora allena la Juventus e tiferà Juventus…»

