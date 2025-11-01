Cassa anti-allagamenti per il torrente Ventena

Proseguono i lavori per la cassa di espansione del torrente Ventena nel territorio di San Giovanni, opera strategica da 9,3 milioni per la messa in sicurezza dell’area tra la stessa San Giovanni e Cattolica. I lavori sono suddivisi in due stralci: il primo, da 7 milioni e 350mila euro è in corso di realizzazione, mentre l’inizio del secondo intervento da 2 milioni è previsto nella seconda metà di novembre. "La cassa di espansione sarà dotata di un moderatore di portata – spiegano i tecnici – che garantirà un flusso automatico e calmierato a valle delle capacità di piena. Funzionerà senza la necessità di grandi strutture in cemento armato, tipiche invece delle casse di espansione in "derivazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cassa anti-allagamenti per il torrente Ventena

