Caso Pierina la battaglia di Louis La Cassazione accoglie il ricorso Ma il senegalese resta in carcere
È da più di un anno e mezzo che Louis Dassilva, il 35enne senegalese imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, osserva il mondo da dietro le sbarre del carcere di Rimini. Un anno e mezzo che il vicino di casa della donna uccisa in via del Ciclamino 31 con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023, combatte una battaglia giudiziaria per la propria libertà. In questo caso specifico contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ormai il 16 luglio del 2024. Dal carcere Dassilva ha infatti vissuto tutte le fasi dell’iter procedurale per il giallo di via del Ciclamino. Dal carcere Louis ha visto intanto cominciare il processo che lo vede imputato davanti alla Corte d’Assise. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
