Caso Garlasco dobbiamo pagare quei signori | perché quella frase pesa oggi sull’inchiesta di Brescia

Alcune parole che restano sospese per anni e poi, riascoltate con orecchio diverso, prendono un altro peso. «Dobbiamo trovare la formula per pagare quei signori». La frase attribuita a Giuseppe Sempio, padre di Andrea, finita in un’intercettazione del 10 febbraio 2017, è tornata al centro delle carte nell’indagine per corruzione in atti giudiziari che a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Caso Garlasco, “dobbiamo pagare quei signori”: perché quella frase pesa oggi sull’inchiesta di Brescia

