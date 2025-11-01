caso garlasco carabinieri invocano norme antiterrorismo per acquisire i tabulati cosa cambia

I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno chiesto alla Procura di Brescia di applicare al caso Garlasco le norme previste per il contrasto al terrorismo internazionale. L’obiettivo: acquisire i tabulati telefonici degli ultimi sei anni, anziché i canonici due, per indagare sulla presunta corruzione dell’ex pm Mario Venditti da parte di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, inizialmente sospettato dell’omicidio di Chiara Poggi nel 2007. La richiesta, avanzata lo scorso luglio, rappresenta una svolta procedurale inedita in un’inchiesta che da anni divide opinione pubblica e magistratura. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

