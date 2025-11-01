Caso chat lo sfogo di Flavia Carlini | Mi fanno ca**re i falsi moralisti La frase su Mattarella? Ero arrabbiata – Il video
«La mia nonna mi ha sempre insegnato che uno è prima quello che fa e poi quello che dice. E a me i falsi moralisti fanno un po’ ca*are ». Sull’enorme polverone sollevato dalle chat in cui erano presenti Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, interviene con un video social anche Flavia Carlini. E lo fa, dopo aver perso in due giorni 10mila follower, attaccando (senza mai nominarla) Selvaggia Lucarelli, autrice dell’articolo che ha fatto scoppiare la miccia: «Non mi fa più ridere che le mie parole vengano manipolate, che mi si metta nel calderone di cose che tra l’altro io non ho detto. Io non sono indagata di niente in questa questione », ha ricordato. 🔗 Leggi su Open.online
Caso chat, lo sfogo di Flavia Carlini: «Mi fanno ca**re i falsi moralisti. La frase su Mattarella? Ero arrabbiata» – Il video - L’influencer sui social ha annunciato che continuerà a pieno regime la sua attività: «Ricordo, non sono indagata per questo fatto. Come scrive open.online
Flavia Carlini attacca Selvaggia Lucarelli dopo Carlotta Vagnoli, "facciamo che apriamo tutti le nostre chat?" - Dopo Carlotta Vagnoli, anche Flavia Carlini attacca Selvaggia Lucarelli dopo l'articolo in cui riporta le conversazioni private tra le attiviste ... Si legge su virgilio.it