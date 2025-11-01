Caso chat lo sfogo di Flavia Carlini | Mi fanno ca**re i falsi moralisti La frase su Mattarella? Ero arrabbiata – Il video

«La mia nonna mi ha sempre insegnato che uno è prima quello che fa e poi quello che dice. E a me i falsi moralisti fanno un po’ ca*are ». Sull’enorme polverone sollevato dalle chat in cui erano presenti Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, interviene con un video social anche Flavia Carlini. E lo fa, dopo aver perso in due giorni 10mila follower, attaccando (senza mai nominarla) Selvaggia Lucarelli, autrice dell’articolo che ha fatto scoppiare la miccia: «Non mi fa più ridere che le mie parole vengano manipolate, che mi si metta nel calderone di cose che tra l’altro io non ho detto. Io non sono indagata di niente in questa questione », ha ricordato. 🔗 Leggi su Open.online