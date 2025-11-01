Caso Amato la figlia | Il movente non regge alla prova della logica continueremo a combattere

Una presa di posizione netta e accorata quella di Anna Chiara Amato, figlia del medico Giampaolo, condannato all'ergastolo in primo grado per gli omicidi della moglie, Isabella Linsalata, e della suocera, Giulia Tateo, che ha inviato una lettera alla redazione di Ansa ed E’Tv in merito alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domenica 2 Novembre Halloween continua…“MAGO PANNOCCHIA” stravagante e amato dai bambini, ha presentato il suo show per Rai Gulp Magic. (In caso di maltempo si terrà al coperto nel tendone) INGRESSO SU PRENOTAZIONE, invia un messaggi - facebook.com Vai su Facebook

La lettera della figlia di Giampaolo Amato, il medico condannato all’ergastolo: “Ecco perché nostro padre è innocente” - Anna Chiara, figlia dell’oculista condannato per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo non ha dubbi. Lo riporta msn.com

Giampaolo Amato condannato all'ergastolo, la lettera della figlia Anna Chiara: «Papà è innocente, travisata la storia della nostra famiglia» - Bologna, la lettera della figlia del medico condannato all'ergastolo in primo grado per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo: «Io e mio fratello continueremo a comb ... Segnala msn.com