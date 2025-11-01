Caso Almasri l' Italia alla Cpi | Rivedremo le regole di cooperazione la magistratura può ricorrere alla Consulta

Il governo invia una lettera alla Corte penale internazionale, dopo il "no" all'autorizzazione a procedere per i ministri Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caso Almasri, l'Italia alla Cpi: "Rivedremo le regole di cooperazione, la magistratura può ricorrere alla Consulta"

