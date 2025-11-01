Caso Almasri le repliche del governo Meloni alla Cpi | Rivedremo le regole sulla cooperazione
«L’esperienza maturata con il caso Almasri ha portato l’Italia – in tutte le sue articolazioni (Parlamento, governo e magistratura) – a intraprendere una revisione delle modalità con cui deve operare il sistema di cooperazione delineato dalla legge italiana» che regola la cooperazione giudiziaria tra l’Italia e la Cpi «al fine di ottemperare agli obblighi internazionali nei confronti di questa Corte – che l’Italia conferma di voler rispettare – nel quadro degli interessi di sicurezza nazionale, nonché della posizione geopolitica del nostro Paese e della legislazione costituzionale e interna». Questa la risposta del governo italiano in una lettera ai giudici della camera preliminare I della Corte Penale Internazionale, fornendo gli ulteriori chiarimenti richiesti sulla vicenda Almasri. 🔗 Leggi su Open.online
