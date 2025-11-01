Casertana Coppitelli | I miei ragazzi mettono tutto in campo | è bello essere tifosi

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il buon pareggio contro il Catania, Federico Coppitelli allenatore della Casertana, parla nel post gara nella sala stampa dello stadio Pinto. “ La squadra ha fatto una partita meravigliosa, questi sono ragazzi speciali. Ci sono modi e modi per guadagnare punto, e in ogni partita che abbiamo giocato non abbiamo mai steccato la prestazione. Il Catania è la squadra più forte del campionato, e i miei ragazzi hanno fatto una prestazione eccezionale. Siamo riusciti a rimanere sempre in partita. Abbiamo una batteria di attaccanti con caratteristiche diversi ed ogni giocatore può interpretare la partita in modo diverso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

