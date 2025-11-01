Casertana Coppitelli | I miei ragazzi mettono tutto in campo | è bello essere tifosi
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il buon pareggio contro il Catania, Federico Coppitelli allenatore della Casertana, parla nel post gara nella sala stampa dello stadio Pinto. “ La squadra ha fatto una partita meravigliosa, questi sono ragazzi speciali. Ci sono modi e modi per guadagnare punto, e in ogni partita che abbiamo giocato non abbiamo mai steccato la prestazione. Il Catania è la squadra più forte del campionato, e i miei ragazzi hanno fatto una prestazione eccezionale. Siamo riusciti a rimanere sempre in partita. Abbiamo una batteria di attaccanti con caratteristiche diversi ed ogni giocatore può interpretare la partita in modo diverso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le parole del tecnico della Casertana ? https://pascaldesiato.com/2025/10/27/la-casertana-inciampa-a-salerno-coppitelli-non-posso-disciplinare-io-vano/ Pascal Desiato - facebook.com Vai su Facebook
Casertana, Coppitelli: “Abbiamo risposto bene in un contesto di calcio d’alto livello” - gara di Salerno: «È stato un confronto di alto livello. Si legge su ecodicaserta.it
Salernitana-Casertana 2-1, Coppitelli: «Prova di carattere, puniti da ingenuità» - Il tecnico dei falchetti: «Ci tenevamo tanto a questa partita, dispiace» Salerno. Lo riporta msn.com
Verso Casertana-Catania, Toscano: “Sarà una gara di consolidamento, l’abbiamo preparata bene” - I rossazzurri sono in cerca della quinta vittoria consecutiva che proietterebbe i ... Si legge su msn.com