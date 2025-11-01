Caserta in lutto | addio a Salvatore Quintavalle il maestro degli orologi

Casertanews.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caserta perde una delle sue figure più amate e rappresentative dell’artigianato cittadino. Si è spento a 83 anni Salvatore Quintavalle, storico orologiaio della città, conosciuto e stimato per la sua competenza, la sua passione e la sua straordinaria umanità.Originario di Maddaloni, Quintavalle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

