Caserta in lutto | addio a Salvatore Quintavalle il maestro degli orologi
Caserta perde una delle sue figure più amate e rappresentative dell’artigianato cittadino. Si è spento a 83 anni Salvatore Quintavalle, storico orologiaio della città, conosciuto e stimato per la sua competenza, la sua passione e la sua straordinaria umanità.Originario di Maddaloni, Quintavalle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#unborgodilibri #lutto #mimmojodice Un Borgo di Libri prega per Mimmo Jodice che ha concluso il suo viaggio terreno. A Casertavecchia uno dei suoi ultimi appuntamenti. Lo ricordiamo come uno dei grandi fotografi italiani e un amico del nostro festival #cas - facebook.com Vai su Facebook
#Condoglianzenecrologiolutto #Rubriche #TorreAnnunziata Lutto a Torre Annunziata per il Dott. Pasquale Giampaglia, già Capo dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Caserta - X Vai su X
A Serra due giorni di lutto cittadino per i funerali dei 3 giovani morti in un incidente: oggi l’ultimo saluto a Salvatore e Lucia, domani a Domenico - Domenica a Sorianello la celebrazione per il 44enne che martedì viaggiava con loro nell’auto che si è scontrata fron ... Scrive ilvibonese.it