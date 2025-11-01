Case rivendute a prezzi più alti dopo la riqualificazione energetica | quanto aumenta il valore

L’efficienza energetica diventa un vero e proprio motore di crescita per il settore immobiliare. La riqualificazione degli immobili si rivela non solo una scelta etica, ma anche un investimento estremamente redditizio, in quanto capace di far aumentare il valore di una casa. Ma di quanto? La riqualificazione energetica fa aumentare il valore di un immobile. Per anni, il valore di un immobile è stato determinato principalmente dalla sua posizione, dalla metratura e dallo stato di manutenzione. Oggi, a questi fattori se ne aggiunge uno sempre più determinante, ovvero la classe energetica. Lo confermano i dati emersi dall’Osservatorio Restructura, realizzato da Immobiliare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Case rivendute a prezzi più alti dopo la riqualificazione energetica: quanto aumenta il valore

Argomenti simili trattati di recente

Sembra ieri che festeggiavamo le prime 100 case vendute del Franchising Immogroup… e oggi festeggiamo un nuovo traguardo! La squadra di Varese e Como supera le 200 vendite nel 2025! Con una crescita di oltre il +100% di immobili transati rispetto - facebook.com Vai su Facebook

Case in vendita, prezzi in aumento - 427 euro al metro quadro mentre per affittarla bisogna mettere spendere 13,5 euro al metro quadrato. Si legge su rainews.it

Bce, prezzi delle case elevati e in possibile aumento: “Non sarebbe un segnale sano per l’economia” - ROMA – La Banca centrale europea ha diffuso l’anticipazione del bollettino economico sulla dinamica dei prezzi delle case. repubblica.it scrive

Prezzi delle case, l'allarme della Bce: "Potrebbero salire ancora" - Lo prevede la Bce nell'anticipo del bollettino economico dedicato alla dinamica dei prezzi delle abitazioni, attestando ... Da ilgiornale.it