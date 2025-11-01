Case prese di mira dai ladri su quatto colpi solo uno va a segno | coppia a processo per furto

MONTEMARCIANO - In tre, a bordo di una automobile Mercedes hanno preso di mira quattro abitazioni, in una zona residenziale, portando via un magro bottino: solo tre paia di scarpe da tennis di marca. Il raid di furti, tre tentati e uno andato a segno risale al 5 marzo del 2022 in via delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

