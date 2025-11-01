Case da sogno a Verona | in vendita per 2,6 milioni un castello medievale a pochi passi dall’Arena

A pochi passi da Piazza Brà e dall’Arena, nel cuore di Verona, è in vendita su Idealista una residenza da sogno. Per 2,6 milioni di euro si può diventare proprietari di un appartamento unico, che conserva il fascino del XIII secolo e l’atmosfera di un vero castello medievale.Tra le sue mura visse. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pezzi unici in case da sogno #lefotochecipiacciono #clientispeciali Sweethome regala Emozioni www.sweethomeshop.it Via palagonia 111. Bagheria (PA) ? servizio whatsapp sempre attivo ? recensioni positive con 4.9 su 5 ? - facebook.com Vai su Facebook

Case in vendita, Belluno più costosa di Venezia: 3.351 euro al metro quadro contro i 3.319 della città lagunare - Una sfida con protagoniste Venezia e Belluno, laguna e montagna. Segnala ilgazzettino.it

Case di lusso in vendita: le dimore più prestigiose e da sogno tra luxury lifestyle e storia - Grazie ad una ricchezza culturale, artistica, naturale e gastronomica notevole, il Bel Paese ha numerosi pregi per attirare gli acquirenti più facoltosi del mondo. Secondo luxgallery.it

Case vip in vendita: dall'attico di Morricone all'appartamento della Carrà: le dimore da sogno e i prezzi record - Il mega attico vista Campidoglio di Ennio Morricone è solo l'ultimo di una lista di case da sogno appartenute a personaggi dello spettacolo e messe in vendita in questi anni a Roma. Secondo corriereadriatico.it