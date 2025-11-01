Casalpusterlengo (Lodi), 1 novembre 2025 – Rimprovera alcuni ragazzini che giocano a pallone per strada davanti a casa sua e viene preso a pugni. Ieri sera, poco prima di mezzanotte, si è registrato l'ennesimo episodio di violenza in pieno centro storico a Casalpusterlengo: secondo quanto appreso, un gruppo di giovani, circa una decina, si è messo a giocare a calcio ed a schiamazzare in via Cavallotti, svegliando una famiglia che abita all'angolo con vicolo Pisati. Il pallone contro la vetrina . Un uomo di 62 anni, A.C. noto ristoratore della città, si è messo a discutere dopo che il pallone era finito anche contro la vetrina del suo negozio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, rimprovera dei ragazzi che giocano a pallone: 60enne preso a calci e pugni