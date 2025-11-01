Casa mia non è casa tua A Cagliari sfila la destra | antifascisti in protesta vengono allontanati con gli idranti

Idranti della polizia in azione a Cagliari contro il corteo antifascista che ha cercato di raggiungere il raduno organizzato a poche centinaia di metri da Blocco Studentesco e Casapound, annunciato l’altro ieri. Il presidio antifascista è stato messo in piedi con un veloce passaparola dopo che si è sparsa la notizia dell’arrivo, da tutto il sud Italia e dalla Sicilia, degli attivisti della destra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Casa mia non è casa tua". A Cagliari sfila la destra: antifascisti in protesta vengono allontanati con gli idranti

