Casa in arrivo un nuovo dl per procedure di sfratto più rapide

AGI - Un  decreto legge sull'emergenza abitativa  per rendere  più agevole  la procedura degli  sfratti: secondo quanto apprende l'AGI il governo  porterà a breve  sul tavolo del Consiglio dei ministri un provvedimento per  snellire le procedure a fine locazione. Si punta di fatto ad  accelerare le procedure giudiziarie  con effetti nella fase dell'esecuzione. Sono previste, secondo quanto si apprende, riunioni all'inizio della settimana, anche in vista del prossimo Consiglio dei ministri che si terrà mercoledì. Il dl " emergenza abitativa ", al quale sta lavorando il  ministero della Giustizia  con il coinvolgimento di altri dicasteri, tra cui quello degli Interni, si prefigge in sostanza l'obiettivo di  garantire una casa a chi già ce l'ha  e agisce soprattutto sulla  fase dell'esecuzione  rispetto alle norme già introdotte con il  dl sicurezza. 🔗 Leggi su Agi.it

