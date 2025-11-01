Casa in arrivo un nuovo dl per procedure di sfratto più rapide

AGI - Un decreto legge sull'emergenza abitativa per rendere più agevole la procedura degli sfratti: secondo quanto apprende l'AGI il governo porterà a breve sul tavolo del Consiglio dei ministri un provvedimento per snellire le procedure a fine locazione. Si punta di fatto ad accelerare le procedure giudiziarie con effetti nella fase dell'esecuzione. Sono previste, secondo quanto si apprende, riunioni all'inizio della settimana, anche in vista del prossimo Consiglio dei ministri che si terrà mercoledì. Il dl " emergenza abitativa ", al quale sta lavorando il ministero della Giustizia con il coinvolgimento di altri dicasteri, tra cui quello degli Interni, si prefigge in sostanza l'obiettivo di garantire una casa a chi già ce l'ha e agisce soprattutto sulla fase dell'esecuzione rispetto alle norme già introdotte con il dl sicurezza. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Casa, in arrivo un nuovo dl per procedure di sfratto più rapide

