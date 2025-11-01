Casa e sfratti tensione a Bologna Aggredita la leader dei proprietari
Aggredita alle spalle da uno sconosciuto che le ha intimato di "ritirare tutto" ciò che aveva detto. Poi spinta e gettata a terra con violenza. Elisabetta Brunelli, presidente di Confedilizia Bologna, è stata vittima di un’aggressione, giovedì pomeriggio, nel centro storico del capoluogo felsineo. In ordine di tempo, l’episodio è accaduto dopo che l’avvocato ha partecipato all’incontro tra Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, e gli attivisti di Plat e le famiglie che nei giorni scorsi avevano occupato lo stabile Asp in via Don Minzoni 12, sgomberato in maniera autonoma nella serata di mercoledì. Brunelli ha seguito l’evento, chiuso ai giornalisti, all’interno della facoltà di Lettere dell’Università, e poi è uscita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
