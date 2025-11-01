carta con gli aiuti assegnata a 943 famiglie

Sono quasi un migliaio i nuclei familiari cesenati che hanno diritto a ricevere ’Carta dedicata a te’, il contributo economico per le famiglie in difficoltà individuate da Inps, con importo di 500 euro erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, messe a disposizione da Poste Italiane tramite Postepay. Il Governo l’ha presentata come misura nazionale finalizzata al sostegno economico dei nuclei meno abbienti. Ad averla prevista è il decreto del 30 luglio del Ministero dell’Agricoltura relativo all’individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari di un contributo economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

