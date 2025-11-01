Ripartire subito. L’obiettivo della Carrarese è rendere un episodio isolato la battuta d’arresto di Cesena e ripartire immediatamente andando a punti contro il Frosinone sulla falsariga di quanto già fatto dopo lo “schiaffo“ con l’Avellino quando la squadra apuana si era ripresa prontamente inanellando una striscia di 5 risultati utili consecutivi. I ragazzi di Antonio Calabro tornano nel proprio stadio dove hanno ripreso le sane e vecchie abitudini sfornando prestazioni convincenti. Gli apuani sono reduci in casa da due vittorie consecutive contro Juve Stabia e Venezia alle quali hanno rifilato tre gol a testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese È imperativo ripartire subito. Attenzione alla fase offensiva del Frosinone