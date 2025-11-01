Carrara a processo l’architetto premiato | i rendering fasulli e le bordate del conte che lo accusa
Bergamo. Quando ha saputo del premio assegnato all’architetto Antonio Ravalli per l’ampliamento dell’ Accademia Carrara, il conte Piero Piccinelli dev’essere sobbalzato dalla sedia. Forse è andata davvero così, a giudicare dal tempismo: la notizia del riconoscimento arriva giovedì, e già il venerdì mattina ecco spuntare la comunicazione ufficiale della citazione a giudizio del rinomato architetto ferrarese, proprio a seguito di un esposto firmato. dal conte in persona. Il premio, quello di Architettura 2025 per il “Miglior Edificio”, era appena stato celebrato quando l’avvocato Rocco Gargano, che assiste il nobile bergamasco, ha convocato la stampa per annunciare che la pm Letizia Ruggeri aveva disposto il rinvio a giudizio di Ravalli con l’accusa di falso ideologico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
