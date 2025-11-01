Carlotta Vagnoli gli insulti a Murgia Cecilia Sala e Mattarella nelle chat femministe con Valeria Fonte e Benedetta Sabene

Sergio Mattarella, Cecilia Sala, Michela Murgia, Liliana Segre. Sono solo alcuni dei protagonisti delle chat di "Fascistella", il gruppo Whatsapp di Carlotta Vagnoli, Valeria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Carlotta Vagnoli, gli insulti a Murgia, Cecilia Sala e Mattarella nelle chat «femministe» con Valeria Fonte e Benedetta Sabene

«Un anno fa, organizzata da Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e altri elementi, partì una campagna diffamatoria contro Serena Mazzini e subito dopo -lanciata da Silvia Semenzin- di me». Con queste parole, Selvaggia Lucarelli ha “riaperto” il caso riguardante S - facebook.com Vai su Facebook

Le femministe Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte e la scrittrice Benedetta Sabene sono accusate di aver stalkerato e diffamato l’ex fidanzato di una di loro colpevole, secondo loro, di essere fedifrago. La sorellanza cattiva - X Vai su X

Carlotta Vagnoli, gli insulti a Murgia, Cecilia Sala e Mattarella nelle chat «femministe» con Valeria Fonte e Benedetta Sabene - Sono solo alcuni dei protagonisti delle chat di "Fascistella", il gruppo Whatsapp di Carlotta Vagnoli, ... Secondo ilmessaggero.it

Lucarelli-Vagnoli ai ferri corti, Selvaggia pubblica le chat. Insulti alla Murgia. «Social come vendette personali». L’attivista: «Reato di antipatia?» - In un lungo articolo Lucarelli ha messo nero su bianco alcuni dei messaggi che Vagnoli scambiava con Fonte e Sabene (tutte indagate per stalking) nel loro gruppo privato «Fascistelle». Segnala open.online

Chi é Carlotta Vagnoli, la donna accusata dalla Luccarelli per gli insulti alla Murgia? Indagata, accuse, libri, storia, genitori, compagno - Carlotta Vagnoli è un’attivista e scrittrice italiana che si occupa di tematiche legate alla parità, al consenso e alla violenza di genere. Scrive alphabetcity.it