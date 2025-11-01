Carlotta Vagnoli gli insulti a Murgia Cecilia Sala e Mattarella nelle chat femministe con Valeria Fonte e Benedetta Sabene

Ilmessaggero.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Mattarella, Cecilia Sala, Michela Murgia, Liliana Segre. Sono solo alcuni dei protagonisti delle chat di "Fascistella", il gruppo Whatsapp di Carlotta VagnoliValeria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

carlotta vagnoli gli insulti a murgia cecilia sala e mattarella nelle chat femministe con valeria fonte e benedetta sabene

© Ilmessaggero.it - Carlotta Vagnoli, gli insulti a Murgia, Cecilia Sala e Mattarella nelle chat «femministe» con Valeria Fonte e Benedetta Sabene

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Carlotta Vagnoli, gli insulti a Murgia, Cecilia Sala e Mattarella nelle chat «femministe» con Valeria Fonte e Benedetta Sabene - Sono solo alcuni dei protagonisti delle chat di "Fascistella", il gruppo Whatsapp di Carlotta Vagnoli, ... Secondo ilmessaggero.it

Lucarelli-Vagnoli ai ferri corti, Selvaggia pubblica le chat. Insulti alla Murgia. «Social come vendette personali». L’attivista: «Reato di antipatia?» - In un lungo articolo Lucarelli ha messo nero su bianco alcuni dei messaggi che Vagnoli scambiava con Fonte e Sabene (tutte indagate per stalking) nel loro gruppo privato «Fascistelle». Segnala open.online

carlotta vagnoli insulti murgiaChi é Carlotta Vagnoli, la donna accusata dalla Luccarelli per gli insulti alla Murgia? Indagata, accuse, libri, storia, genitori, compagno - Carlotta Vagnoli è un’attivista e scrittrice italiana che si occupa di tematiche legate alla parità, al consenso e alla violenza di genere. Scrive alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Carlotta Vagnoli Insulti Murgia