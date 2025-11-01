Carlos Augusto Inter Chivu si affida alla sua duttilità | il dubbio per il Verona

Inter News 24 Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chivu dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Carlos Augusto è uno dei principali candidati a partire dal primo minuto nella sfida che vedrà l’ Inter affrontare il Verona al Bentegodi. L’esterno brasiliano, classe 1999, è pronto a tornare protagonista dopo alcune settimane in cui Cristian Chivu gli ha concesso spazio solo a gara in corso. La sua duttilità rappresenta un’arma preziosa: il tecnico romeno potrebbe impiegarlo sia al posto di Federico Dimarco, reduce da un lungo ciclo di partite senza sosta, sia come alternativa a Alessandro Bastoni, il difensore più utilizzato dall’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

