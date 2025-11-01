Carlo Rovelli è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Carlo Rovelli. Accanto a lui Gianrico Carofiglio e László Krasznahorkai Carlo Rovelli, dal tredicesimo all’undicesimo posto. Carlo Rovelli, fonte aphex.it In tredicesima posizione “Nobody’s girl. La mia storia di sopravvivenza in nome della giustizia. Il caso Epstein” di Virginia Roberts Giuffre. Questo libro è la drammatica testimonianza e storia di una delle vittime di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell che ha deciso dopo decine di abusi subiti ha deciso di denunciare le brutalità di uno dei più sconvolgenti casi di cronaca. Al dodicesimo posto “La domestica a ore” di Sveva Casati Modignani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

